La partita di Mario Draghi sul capitale umano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le “Comunicazioni del presidente del Consiglio” ai due rami del Parlamento sono state improntate allo “spirito repubblicano di un Governo che nasce in una situazione di emergenza, raccogliendo l’alta indicazione del capo dello Stato”. Il discorso ampio e forte ditratta delle urgenze italiane e delle prospettive per l’Italia in Europa. Ne considero tre aspetti: uno generale (l’identità) e due “diagonali” (l’istruzione e l’innovazione). Identità: l’Italia in Europa.ha affermato che ”… senza l’Italia non c’è l’Europa, ma fuori dall’Europa c’è meno Italia”. È evidente che il Governo da lui presieduto, con la sua ampia maggioranza parlamentare, configura un’unità nazionale che dà nuova forza all’Italia in Europa in linea con il ruolo di cofondatrice e di coprotagonista di tutta la costruzione europea.lo sottolinea ...