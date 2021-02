In Piemonte sorgerà la fabbrica di batterie per auto elettriche più grande d’Europa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il rendering della gigafactory di ItalvoltSarà a Scarmagno, in provincia di Torino, la prima gigafactory d’Italia e la più grande d’Europa annunciata nei giorni scorsi da Italvolt. Il luogo è stato individuato dopo una due diligence su altri siti a livello nazionale, e si troverà nell’ex area Olivetti del comune nel Canavese. L’impianto sarà dedicato alla produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio per le auto elettriche e verrà realizzato con un investimento da 4 miliardi di euro da parte dell’azienda di Lars Carlstrom, imprenditore del settore automotive, fondatore anche di Britishvolt nel Regno Unito. “Carlstrom ha scelto l’Italia come paese riconosciuto a livello globale per la competenza della sua forza lavoro, capace di eccellere nell’innovazione e nella ricerca ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il rendering della gigafactory di ItalvoltSarà a Scarmagno, in provincia di Torino, la prima gigafactory d’Italia e la piùannunciata nei giorni scorsi da Italvolt. Il luogo è stato individuato dopo una due diligence su altri siti a livello nazionale, e si troverà nell’ex area Olivetti del comune nel Canavese. L’impianto sarà dedicato alla produzione e stoccaggio dia ioni di litio per lee verrà realizzato con un investimento da 4 miliardi di euro da parte dell’azienda di Lars Carlstrom, imprenditore del settoremotive, fondatore anche di Britishvolt nel Regno Unito. “Carlstrom ha scelto l’Italia come paese riconosciuto a livello globale per la competenza della sua forza lavoro, capace di eccellere nell’innovazione e nella ricerca ...

BimbiMeb : RT @luca79ind: Italvolt ha scelto: la Gigafactory italiana sorgerà nell'area ex Olivetti di Scarmagno - - luca79ind : Italvolt ha scelto: la Gigafactory italiana sorgerà nell'area ex Olivetti di Scarmagno - - SamSetteSuperno : In Italia la più grande gigafactory d’Europa: da Italvolt 4mila posti di lavoro e un indotto di 15mila. La più gran… - MuriniGianluigi : RT @Alberto_Cirio: Il Piemonte attrae nuove imprese. Italvolt realizzerà la prima Gigafactory italiana a Scarmagno. Nell’area ex Olivetti… - Oscar_Savarino : RT @Alberto_Cirio: Il Piemonte attrae nuove imprese. Italvolt realizzerà la prima Gigafactory italiana a Scarmagno. Nell’area ex Olivetti… -