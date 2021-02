Fiorentina-Spezia 3-0, tris nella ripresa: i viola tornano alla vittoria (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al Franchi la Fiorentina di Prandelli torna alla vittoria dopo tre partite. Succede tutto nella ripresa: i viola calano il tris, Spezia rimandato Il successo della Fiorentina al Franchi apre la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Prandelli dopo un primo tempo dai ritmi bassi si sveglia nella ripresa e rifila tre gol alla squadra di Italiano. La partita Inizio di partita con le due squadre che si studiano e i ritmi sono bassi. All’ 8? apprensione per una botta alla testa rimediata da Marchizza con Kouamé, il difensore è cosciente ma stordito: va via in barella, al suo posto entra Ramos.La partita prosegue senza particolari affondi. Ci prova di più la ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al Franchi ladi Prandelli tornadopo tre partite. Succede tutto: icalano ilrimandato Il successo dellaal Franchi apre la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Prandelli dopo un primo tempo dai ritmi bassi si svegliae rifila tre golsquadra di Italiano. La partita Inizio di partita con le due squadre che si studiano e i ritmi sono bassi. All’ 8? apprensione per una bottatesta rimediata da Marchizza con Kouamé, il difensore è cosciente ma stordito: va via in barella, al suo posto entra Ramos.La partita prosegue senza particolari affondi. Ci prova di più la ...

acffiorentina : ? | 90’+5 Triplice fischio di Calvarese, al Franchi finisce 3-0 Fiorentina ?? Spezia 3??-0?? #ForzaViola ??… - maledetto1977 : @SkyTG24 Fiorentina - Spezia 3-0, per far capire con chi abbiamo perso, praticamente conferma che non siamo scesi i… - sportface2016 : #FiorentinaSpezia 3-0, le parole di Cesare #Prandelli - pasqualinipatri : Serie A, la Fiorentina cala il tris nell’anticipo contro lo Spezia - FootballtipsNG : Serie A, Fiorentina vs Spezia, RESULT: 3 - 0 -