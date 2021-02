Emilia | Campania e Molise passano in arancione L' indice trasmissibilità sale a 0 | 99 ' Quadro in peggioramento'

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - repubblica : ?? Coronavirus, monitoraggio settimanale: Campania, Emilia Romagna e Molise verso l'arancione. L'Rt nazionale torna… - MediasetTgcom24 : Covid: Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione #Covid - bruna_tardini : -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Campania

E' il risultato del monitoraggio settimanale che segnala come ormai siano poche le Regioni a basso rischio di trasmissione del virus con l'indice Rt che torna a sfiorare l'uno. L'Iss avverte: 'Le ...La nuova mappa Covid dell'Italia:Romagna e Molise passano in zona arancione. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza, firmando l'ordinanza che entrerà in vigore domenica 21 febbraio. Pesa l'effetto ...La regione con l'incremento maggiore è la Lombardia con 3.724 nuovi contagi, seguita da Emilia Romagna, Campania e Piemonte. In base ai dati e alle indicazioni della cabina di Regia, il ministro della ...StampaCampania, Emilia Romagna e Molise entrano in zona arancione da domenica, e si aggiungono a Toscana, Abruzzo, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Umbria e Marche. Cambiano le regole per sposta ...