È ufficiale: la Campania torna in zona arancione. Non si salva neanche la domenica (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Campania scivola ufficialmente in zona arancione. La decisione è stata presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l'ultimo monitoraggio settimanale. Con la Campania, anche il Molise ed l'Emilia Romagna passeranno dal giallo all'arancione. La nuova ordinanza sarà firmata e andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Restano gialle, tra le altre, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

