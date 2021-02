DiscoverEU, riparte il programma dedicato ai diciottenni per scoprire in treno l’Europa (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sospeso lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, DiscoverEU, il programma di viaggio dedicato ai diciottenni, è pronto a ripartire. Ad annunciarlo, la commissaria Ue per la Cultura Mariya Gabriel, che ha illustrato al Parlamento europeo le novità introdotte nel progetto dedicato ai più giovani. L’iniziativa, il cui calendario è in evoluzione a seconda degli scenari dettati dal Covid-19, – spiega FS News – riguarda una prima novità sul numero dei pass gratuiti assegnati alle ragazze e ai ragazzi, che saranno il doppio di quanto previsto: ci sarà la possibilità di partecipare al programma anche a chi ha compiuto 18 anni nel 2020 e la selezione potrebbe aprirsi a ottobre, per consentire la programmazione dei viaggi a partire da marzo 2022 per un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sospeso lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria,, ildi viaggioai, è pronto a ripartire. Ad annunciarlo, la commissaria Ue per la Cultura Mariya Gabriel, che ha illustrato al Parlamento europeo le novità introdotte nel progettoai più giovani. L’iniziativa, il cui calendario è in evoluzione a seconda degli scenari dettati dal Covid-19, – spiega FS News – riguarda una prima novità sul numero dei pass gratuiti assegnati alle ragazze e ai ragazzi, che saranno il doppio di quanto previsto: ci sarà la possibilità di partecipare alanche a chi ha compiuto 18 anni nel 2020 e la selezione potrebbe aprirsi a ottobre, per consentire lazione dei viaggi a partire da marzo 2022 per un ...

