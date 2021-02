Covid: Codogno un anno dopo - il ristoratore, 'prima zona rossa uno spavento, c'è ancora paura a uscire' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - La prima zona rossa istituita un anno fa a Codogno e in altri Comuni limitrofi del Lodigiano “ci ha molto spaventati. Non sapevamo bene cosa sarebbe successo e il primo impatto è stato pesante”. Poi “abbiamo capito quasi da subito come comportarci”. Ma ancora adesso, dopo il lockdown generalizzato, la riapertura e le zone colorate, “molti clienti, che venivano a pranzo anche tutti i giorni, hanno paura ad uscire”. E' il racconto di Fabio Rizzi, ristoratore, che con il fratello gestisce ‘L'Osteria' a Codogno, un locale aperto quasi 70 anni fa con il nome ‘Gallipoli' e rilevato dai fratelli Rizzi nel 2009. “È stato un anno molto pesante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Laistituita unfa ae in altri Comuni limitrofi del Lodigiano “ci ha molto spaventati. Non sapevamo bene cosa sarebbe successo e il primo impatto è stato pesante”. Poi “abbiamo capito quasi da subito come comportarci”. Maadesso,il lockdown generalizzato, la riapertura e le zone colorate, “molti clienti, che venivano a pranzo anche tutti i giorni, had”. E' il racconto di Fabio Rizzi,, che con il fratello gestisce ‘L'Osteria' a, un locale aperto quasi 70 anni fa con il nome ‘Gallipoli' e rilevato dai fratelli Rizzi nel 2009. “È stato unmolto pesante, ...

