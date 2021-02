Covid | Claudio Bisio è positivo | l’annuncio sui social | ecco come sta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torriha il-19. È stato lo stesso attore ad annunciarlo nelle stories su Instagram e Facebook. “Niente di grave, ho solo un po’ di tosse fastidiosa, ma sto bene. Ho un po’ di voce abbassata,sentite. Sto bene, sto lottando”, ha spiegato l’attore, visibilmente sciupato. “Sono qua, ancora a casa in quarantena, continua: “Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV “Tutta colpa di Freud’, (otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio, ndr), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio”, concludedalla sua casa milanese. Impronta Unika.

"Non mi piace di solito raccontare cose legate alla mia vita privata, però una volevo dirvela: sono positivo al".Bisio, 63 anni, ha scelto di condividere sui suoi profili social la sua condizione di salute. L'attore ha spiegato di non avere avuto febbre ma un abbassamento di voce e qualche colpo ...Alla numerosa lista dei vip che negli ultimi mesi sono risultati positivi al- 19 ( SPECIALE CORONAVIRUS ), si è aggiunto oggiBisio . L'ha annunciato lo stesso Bisio in una serie di stories su Instagram e Facebook : "Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una ...Claudio Bisio ha il Covid-19. È stato lo stesso attore ad annunciarlo nelle stories su Instagram e Facebook. "Niente di grave, ho solo un po' di tosse ...