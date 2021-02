SkyTG24 : Stefano Bonaccini a Sky TG24: “Con varianti serve riflessione su sistema dei colori” - MediasetTgcom24 : Impennata di contagi a Pescara: 65% dovuto a variante inglese #covid - MediasetTgcom24 : Impianti sci chiusi, Bonaccini: 'Stupore e sconcerto' #coronavirus - orizzontescuola : Covid, Bonaccini: “Se c’è peggioramento valutare restrizioni omogenee su tutta Italia” - UffailnickA : @SkyTG24 il covid propone riflessione sull'abolizione delle regioni, e pure sulle montature degli occhiali, per dire #Bonaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

Quotidiano Sanità

: 'Un saliscendi che dà preoccupazione' approfondimento VariantiItalia, ecco le regioni dove sono state segnalate Secondo il governatore, "si rischia un saliscendi che dà ......cui l incidenza di base ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per... Lo dice Stefano, presidente della Regione Emilia - Romagna e della conferenza delle ...E' una domanda che dovremo farci nelle prossime ore', dice il governatore Pd, ieri sera a Piazza Pulita su La7. L'indice Rt dell'Emilia-Romagna è a 1.05, dunque sopra l'asticella dell'1, il limite olt ...L’assessore regionale Donini ieri aveva dichiarato: “Siamo in bilico”, sottolineando però come la situazione non sia superiore a livello di guardia per quello che riguarda i ricoveri ...