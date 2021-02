Colori delle Regioni, oggi si decide: tante aree in bilico (compreso il Lazio), una punta la «zona bianca» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Colori delle Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata il nuovo documento che deciderà i passaggi da una zona di rischio all’altra. oggi infatti, venerdì 19 febbraio, gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il monitoraggio settimanale e, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri, valuteranno quali Regioni dovranno cambiare zona. Leggi anche: «Ci avete rovinato San Valentino!», violano il divieto di spostamento tra Regioni poi se la prendono col ristorante chiuso perché in “zona arancione” Colori delle Regioni: quali sono quelle in bilico Le Regioni che potrebbero passare dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021), il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata il nuovo documento cherà i passaggi da unadi rischio all’altra.infatti, venerdì 19 febbraio, gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il monitoraggio settimanale e, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri, valuteranno qualidovranno cambiare. Leggi anche: «Ci avete rovinato San Valentino!», violano il divieto di spostamento trapoi se la prendono col ristorante chiuso perché in “arancione”: quali sono quelle inLeche potrebbero passare dalla ...

