Australian Open 2021, Medvedev batte Tsitsipas in tre set e si qualifica per la finale: sfiderà Djokovic (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev supera agevolmente Stefanos Tsitsipas e si qualifica per la finale degli Australian Open 2021. Prova maiuscola da parte del russo, che domina i primi due set della semifinale prima di rischiare di complicarsi la vita nel terzo. Alla fine la quarta testa di serie riesce comunque ad imporsi con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 dopo due ore e undici minuti di gioco. Nell’atto conclusivo del torneo sfiderà Novak Djokovic. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato e deciso su pochi punti. Il primo ad allungare è Medvedev, che nel quinto gioco strappa la battuta al suo avversario e si porta avanti nel punteggio. Il compito di rientrare nel parziale sembra alquanto complicato ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniilsupera agevolmente Stefanose siper ladegli. Prova maiuscola da parte del russo, che domina i primi due set della semiprima di rischiare di complicarsi la vita nel terzo. Alla fine la quarta testa di serie riesce comunque ad imporsi con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 dopo due ore e undici minuti di gioco. Nell’atto conclusivo del torneoNovak. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato e deciso su pochi punti. Il primo ad allungare è, che nel quinto gioco strappa la battuta al suo avversario e si porta avanti nel punteggio. Il compito di rientrare nel parziale sembra alquanto complicato ...

