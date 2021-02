Amici 20, il daytime: in arrivo un’altra sfida e qualcuno cambia coach (Di venerdì 19 febbraio 2021) IL daytime DI Amici Oggi 19 febbraio sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. un’altra sfida Nelle puntate di ieri, Anna Pettinelli ha comunicato di aver notato un cantante durante i casting. Ha proposto perciò di aggiungere un banco ad hoc per lui. Però, la maggior parte di tutti gli insegnanti, sia di ballo che di canto, non sono d’accordo dato l’alto numero di cantanti già presenti. LEGGI ANCHE Amici 20, IL daytime: UN BANCO IN PIÙ? ECCO COSA ACCADRÀ Anche la maggioranza dei concorrenti ha dato un parere negativo, in quanto Deddy, in squadra con Rudy Zerbi, si sia proposto per andare in sfida, stessa cosa Esa e la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) ILDIOggi 19 febbraio sono andate in onda altre due puntate deldi ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione.Nelle puntate di ieri, Anna Pettinelli ha comunicato di aver notato un cantante durante i casting. Ha proposto perciò di aggiungere un banco ad hoc per lui. Però, la maggior parte di tutti gli insegnanti, sia di ballo che di canto, non sono d’accordo dato l’alto numero di cantanti già presenti. LEGGI ANCHE20, IL: UN BANCO IN PIÙ? ECCO COSA ACCADRÀ Anche la maggioranza dei concorrenti ha dato un parere negativo, in quanto Deddy, in squadra con Rudy Zerbi, si sia proposto per andare in, stessa cosa Esa e la ...

