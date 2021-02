Vendite a Piazza Affari. Prudente il resto d'Europa

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le principali Borse del Vecchio Continente tagliano il traguardo di metà seduta confermando l’impostazioneevidenziata in avvio, dopo la chiusura debole di Tokyo questa mattina e quella contrastata di Wall Street, la vigilia. In contro trend, protagonista di una sessione in rosso, all’indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e nel giorno della discussione e del voto alla Camera. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo ...

ForexOnlineMeIt : Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee - Marek28165 : @Andyphone Forse perchè lavoro nel marketing e nelle vendite....Dipende dal momento e dal contesto. Ai 5 Stelle og… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite Piazza

... in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, cede alleil FTSE Italia All - Share , che retrocede a 25.142 punti. In discesa aAffari tutti i comparti. In fondo alla classifica, i ......con un conto Demo gratuito +100.000 virtuali >> Il fatto che il paniere di riferimento di... Sul fronte opposto, invece, ad essere più esposta alleè Campari che tra l'altro oggi sarà ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Sui listini continentali prevale la cautela a meta' seduta, con Francoforte maglia rosa (+0,16%).Le principali Borse del Vecchio Continente tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'impostazione prudente evidenziata in avvio, dopo ...