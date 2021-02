SIAE i dati 2020: il caro prezzo pagato dal mondo dello spettacolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pubblicati dalla SIAE i dati 2020 relativi al mondo dello spettacolo, che ha fatto registrare una crisi profonda causata dall’emergenza sanitaria La SIAE ha pubblicato i dati relativi al 2020, evidenziando come il mondo dello spettacolo sia stato “messo a dura prova”. Complessivamente, si legge dal comunicato stampa pubblicato dalla SIAE, “gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell’82,24%”. Un dato sconcertante se si pensa che “nei primi due mesi del 2020, quando ancora non era scattata l’emergenza sanitaria, non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pubblicati dallarelativi al, che ha fatto registrare una crisi profonda causata dall’emergenza sanitaria Laha pubblicato irelativi al, evidenziando come ilsia stato “messo a dura prova”. Complessivamente, si legge dal comunicato stampa pubblicato dalla, “gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell’82,24%”. Un dato sconcertante se si pensa che “nei primi due mesi del, quando ancora non era scattata l’emergenza sanitaria, non ...

masterx_iulm : Si sapeva che per il #cinema, la #musica e il #teatro il 2020 è stato un anno nerissimo. Ma ora la conferma arriva… - Graficnovel : RT @RBcasting: Dati SIAE 2020. Dopo aver anticipato i dati sull'andamento dello spettacolo in Italia nel primo semestre dello scorso anno,… - gc_cerasoli : RT @SIAE_Official: ??Dati SIAE 2020: ecco il prezzo che ha pagato lo #spettacolo all’emergenza #COVID19. #Mogol: la cultura è essenziale n… - sfiorata82 : RT @rockolpoprock: SIAE: nel 2020 settore del live quasi azzerato dall’emergenza Covid. I dati - RBcasting : Dati SIAE 2020. Dopo aver anticipato i dati sull'andamento dello spettacolo in Italia nel primo semestre dello scor… -