(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioha presentato il suoper la ripresa dellae il rilancio del sistema. Nel corso del suo discorso programmatico al Senato, il premier Marioha parlato a lungo della, prima presentando il conto della Didattica a distanza e poi parlando di quelli che sono gli obiettivi di questo governo. Lanelcoronavirus. I limiti della Didattica a distanza “La diffusione del Covid ha provocato ferite profonde nelle nostre comunità, non solo sulsanitario ed economico, ma anche su quello culturale ed educativo. Le ragazze e i ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la Didattica a Distanza che, ...

Am_Parente : Noi al governo Draghi ci abbiamo creduto e ci crederemo per la sua guida forte riconosciuta a livello internazional… - news_mondo_h24 : Scuola, il piano di Draghi va oltre l’emergenza sanitaria - gallintermedia : RT @LaStampa: ROMA. Era una delle poche certezze filtrate dalle consultazioni di Mario Draghi. Confermata ieri nel suo discorso programmati… - LaStampa : Tutto ci si aspettava tranne che, subito dopo aver parlato del piano vaccinale, Mario Draghi si concentrasse sulla… - CriSStraits : La scuola: “Recuperare le ore perse”, ma i sindacati frenano Eccallà #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola piano

Una decisione attesa che però semplifica parecchio la vaccinazione nella. Poi c'è la distribuzione rapida ed efficente . Ilbase resta quello dei 1.500 punti di somministrazione , in ...Ilvaccini - con 3 milioni di somministrazioni effettuate in tutto il Paese - entra nel vivo ...province siciliane la nuova fase di inoculazioni con AstraZeneca interesserà il mondo della...Il Comune ha ricevuto la richiesta di concessione. Approvati dalla giunta i lavori sulla viabilità a seguito dell’ampliamento del supermercato Esselunga ...Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato il suo piano per la ripresa della scuola e il rilancio del sistema. Nel corso del suo discorso ...