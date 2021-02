Schwazer-doping, il Gip accoglie la richiesta di archiviazione: «Fu incastrato». Ora la battaglia per tornare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giudice Walter Pelino ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero: il marciatore non verrà giudicato penalmente per la positività. Resta però la squalifica sportiva di 8 anni. La possibilità di partecipare ai Giochi di Tokyo passa per la grazia del Cio Leggi su corriere (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giudice Walter Pelino ha accolto ladidel pubblico ministero: il marciatore non verrà giudicato penalmente per la positività. Resta però la squalifica sportiva di 8 anni. La possibilità di partecipare ai Giochi di Tokyo passa per la grazia del Cio

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - repubblica : ?? Atletica, tribunale di Bolzano assolve Schwazer: 'Nel 2016 non ci fu doping'. L'olimpionico di marcia potra' chie… - LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - SiiocaMilan : RT @MediasetTgcom24: Atletica, assolto Alex Schwazer: 'Non ci fu doping nel 2016' #AlexSchwazer - michidag19 : RT @Libero_official: Alex #Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping per non aver commesso il fatto: ecco la sentenza del gip del trib… -