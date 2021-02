Rihanna in Senza veli | polemiche in India per un ciondolo di Ghanesh

(Di giovedì 18 febbraio 2021)compare inin una foto, dove mostra unche ha scandalizzato l’: ha associato un simbolo religioso alla nuditàha pubblicato su Instagram e su Twitter una foto in cui appare in: sotto il seno sono bene in vista molti gioielli tra cui unche copre l’ombelico, raffigurante Ganesh, il dio indù dalla testa di elefante. La cantante ha associato un simbolo religioso alla nudità. L’immagine fa parte della campagna di lancio del brand Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante. Rhianna è stata denunciata dai partiti estremisti: BJP, il partito di governo, e del Vishva Hindu Parishad VHP, l’organizzazione estremista Indu, che ha denunciato le due piattaforme social a ...

LOS ANGELES - Rihanna è abituata a provocare attraverso la pubblicazione di foto anche osé, e i fan, senza troppe sorprese, hanno sempre apprezzato. Tuttavia l'ultima foto postata dalla cantante, che ...Questa volta a far infuriare gli induisti contro la popstar Rihanna è stato un ciondolo raffigurante Ganesh, il popolarissimo dio bambino dalla testa di elefante, sfoggiato sopra un ...