Prada Cup | Max Sirena | “È come se fossimo a zero Ineos poteva guadagnare col posticipo”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Luna Rossa conduce per 4-0 la Finale dellaCup controUk e tornerà a gareggiare sabato 20 febbraio. Dopo un serrato braccio di ferro con America’s Cup Events (ACE), il sodalizio italiano ha avuto ragione e si regaterà già a partire da questo weekend, senza dover rinviare tutto di una settimanaaveva chiesto l’ente neozelandese per fare in modo che ad Auckland il lockdown si abbassasse a livello 1. TeamPirelli ha bisogno di altre tre vittorie per chiudere i conti con i britannici e guadagnarsi il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Lo skipper Maxha analizzato la situazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Tornando a gareggiare sabato non c’è problema per nessuno, chiunque fa in tempo a vincere sette regate: ci sono cinque ...