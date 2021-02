Ordina la spesa a domicilio ma aspetta il corriere armato di spranga | arrestato

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha prenotato laper la consegna ama quando è arrivato ilha aperto la portadi. E’ successo a Roma, in zona Tor Tre Teste. L’obiettivo del cliente era avere gratis tutto quello che avevato. Quando l’uomo lo ha aggredito il fattorino ha chiesto l’intervento del 113 ed è fuggito lasciando tutta lasul posto. La polizia ha rintracciato l’aggressore – un romano di 41 anni – e lo haper rapina aggravata. Ladi ferro, ancora dietro la porta di casa, è stata sequestrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Ha prenotato la spesa per la consegna a domicilio ma quando è arrivato il corriere ha aperto la porta armato di spranga. E' successo a Roma, in zona Tor Tre Teste. L'obiettivo del cliente era avere gr ...