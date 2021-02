Murdoch sigla intesa | Google paga notizie News Corp

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Rupertun accordo globale cone apre quella che potrebbe essere una nuova stagione nei rapporti fra gli editori e i giganti della tecnologia. Sotto pressione per l'attesa legge in...

Rupert Murdoch sigla un accordo globale con Google e apre quella che potrebbe essere una nuova stagione nei rapporti fra gli editori e i giganti della tecnologia. Sotto pressione per l'attesa legge in Australia, Mountain View raggiunge un'intesa con News Corp per pagare i contenuti giornalistici. Dall'altra parte del mondo si combatte la prima vera battaglia tra governi e colossi web. Lontanissimo ma vicinissimo. In Australia Facebook ha deciso di bloccare le condivisioni di notizie impedendo ...