Luisa Ranieri, polemica: “Lolita Lobosco non è Montalbano” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domenica sera Luisa Ranieri sarà in onda con quattro prime serate su Rai 1 come protagonista della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. Una serie che non ha nulla a che vedere con il Commissario Montalbano di Camilleri interpretato da suo marito Luca Zingaretti Il commissario Montalbano da una parte, Le indagini di Lolita Lobosco dall’altra. Luca Zingaretti il primo, la moglie Luisa Ranieri la seconda. Insomma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domenica serasarà in onda con quattro prime serate su Rai 1 come protagonista della serie tv Le indagini di. Una serie che non ha nulla a che vedere con il Commissariodi Camilleri interpretato da suo marito Luca Zingaretti Il commissarioda una parte, Le indagini didall’altra. Luca Zingaretti il primo, la mogliela seconda. Insomma Articolo completo: dal blog SoloDonna

Camilla_Italy : RT @Lincy10415: Quanto è bella Luisa Ranieri!?? #LeIndaginiDiLolitaLobosco - RepSpettacoli : Luisa Ranieri: 'La mia Lolita Lobosco, vicequestore in tacco 12. Non dite che è Montalbano al femminile' - Corriere : Luisa Ranieri vicequestore in tv: così la sua Lolita Lobosco «sfiderà» il marito Montalbano - Corriere : Luisa Ranieri vicequestore in tv: così la sua Lolita Lobosco «sfiderà» il marito Mo... - Paoletta_F : Luisa Ranieri è #LolitaLobosco: “Le mie indagini su tacco dodici” -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri Nelle indagini di Lolita Lobosco c'è tutto il fascino di Bari C'è tutta Bari a fare da sfondo a Le indagini di Lolita Lobosco , la nuova fiction Rai in onda su Rai 1 da domenica 21 febbraio . Se la protagonista è Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari Lolita Lobosco , la serie firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori) ...

Bomba in Rai: Luca Zingaretti fatto fuori per la moglie. Il retroscena choc su Montalbano: "Prende il suo posto proprio lei" Luisa Ranieri torna su Rai 1 a partire da domenica 21 febbraio, con una nuova serie diretta da Luca Miniero di Benvenuti al Sud. La fiction è ambientata a Bari e l'attrice vestirà i panni del vice ...

Luisa Ranieri da suora alla televisione: Ecco che fine ha fatto kronic Luisa Ranieri, polemica: “Lolita Lobosco non è Montalbano” Domenica sera Luisa Ranieri sarà in onda con quattro prime serate su Rai 1 come protagonista della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. Una ...

Le indagini di Lolita Lobosco: cast, trama e puntate della nuova serie tv di Rai1 con Luisa Ranieri Da domenica 21 febbraio, in onda la nuova serie tv di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista, un vicequestore ...

C'è tutta Bari a fare da sfondo a Le indagini di Lolita Lobosco , la nuova fiction Rai in onda su Rai 1 da domenica 21 febbraio . Se la protagonista ènei panni del vicequestore di Bari Lolita Lobosco , la serie firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori) ...torna su Rai 1 a partire da domenica 21 febbraio, con una nuova serie diretta da Luca Miniero di Benvenuti al Sud. La fiction è ambientata a Bari e l'attrice vestirà i panni del vice ...Domenica sera Luisa Ranieri sarà in onda con quattro prime serate su Rai 1 come protagonista della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. Una ...Da domenica 21 febbraio, in onda la nuova serie tv di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista, un vicequestore ...