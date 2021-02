Isola dei Famosi 2021: Asia Argento e Marco Cucolo nel cast (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si avvicina l'inizio del reality L'Isola dei Famosi 2021. La data non è stata ufficializzata, ma i rumors puntano su giovedì 11 marzo. A sorpresa, Asia Argento farà parte del cast, ma in un ruolo particolare. Tra i concorrenti, ci sarà il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo. Isola dei Famosi 2021: Asia Argento ci sarà Il nome dell'attrice è stato accostato all'Isola dei Famosi 2021, edizione condotta da Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi. Nelle scorse settimane, si è vociferato della partecipazione di Asia Argento, in qualità di naufraga. La notizia è stata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si avvicina l'inizio del reality L'dei. La data non è stata ufficializzata, ma i rumors puntano su giovedì 11 marzo. A sorpresa,farà parte del, ma in un ruolo particolare. Tra i concorrenti, ci sarà il fidanzato di Lory Del Santo,deici sarà Il nome dell'attrice è stato accostato all'dei, edizione condotta da Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi. Nelle scorse settimane, si è vociferato della partecipazione di, in qualità di naufraga. La notizia è stata ...

