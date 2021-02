I senatori espulsi non frenano i ribelli: 20 deputati grillini annunciano che non voteranno la fiducia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma il fronte del no alla Camera, dove sarebbero "tra i 17 e i 23, allo stato attuale" i deputati che starebbero valutando il voto contrario. Lo spiegano fonti M5S, che in questa fase stanno '... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma il fronte del no alla Camera, dove sarebbero "tra i 17 e i 23, allo stato attuale" iche starebbero valutando il voto contrario. Lo spiegano fonti M5S, che in questa fase stanno '...

Agenzia_Ansa : M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politi… - you_trend : Il #M5S ha eletto 111 senatori nel 2018 (+1 che si è aggiunta nel 2019, Emma Pavanelli). Di questi 112, ora ne ha 7… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” https:/… - virginiasacchi : Espulsi i 15 senatori del #M5S che hanno votato no alla #fiduciadraghi... Facciam prima a contare quelli rimasti de… -