I malware più diffusi per Mac e Windows

Foto di Sora Shimazaki da Pexels.comDurante lo scorso anno tra gli utenti Mac si è verificato un netto calo delle infezioni da virus informatici, ma non tra coloro che usano il computer per lavorare. Sull'argomento è il report dal titolo State of malware 2021 pubblicato dall'azienda malwarebytes a fornirci una panoramica generale sulle minacce più diffuse tra coloro che utilizzano il computer per uso domestico o professionale. Infatti, sebbene tra gli utenti macOS siano state rilevate oltre 75,2 milioni di infezioni nel corso del 2020, circa il 38% in meno rispetto all'anno precedente, la comunità business ossia quella costituita da aziende e professionisti avrebbe registrato un aumento delle infezioni informatiche del 31% passando da 4,02 a 5,25 milioni di minacce, molto probabilmente dovuto a un incremento dei dipendenti impegnati a lavorare in smart ...

