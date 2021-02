Highlights Golden State Warriors-Miami Heat 120-111 OT | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. I californiani non si arrendono alla sconfitta che si preannunciava all’interno del quarto quarto: recuperano uno svantaggio di dieci lunghezze nell’ultimo quarto e forzano un overtime. Top scorer questa volta non è Steph Curry, bensì Kent Bazemore: l’ex Atlanta con 26 punti fa siglare il suo massimo stagione. Non che il 30 sia poi stato da meno: Curry firma la tripla del definitivo sorpasso a 75 secondi dal termine del supplementare, chiudendo poi con 25 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. Non basta agliper evitare la terza sconfitta in fila la seconda tripla doppia di Jimmy Butler arrivata nel giro di pochi giorni, autore di 13 ...