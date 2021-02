Governo: Sibilia (M5S), 'vogliamo far ripartire Paese o sbraitare e spaccarci?' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ad oggi il Covid-19 ha prodotto qualcosa come 2,72 milioni di casi, quasi 95.000 decessi solo in Italia. Dal punto di vista economico si contano 662mila posti di lavoro persi (fonte INPS) e 4,3 miliardi di euro cassa integrazione erogati. Stime di Banca Italia parlano di redditi calati del 8,8%. Il nostro rapporto debito pil in pandemia è passato da 130% al 160%. Circa 121 miliardi di incremento del debito sono risultati necessari per affrontare le conseguenze dell'emergenza. Sono numeri da bollettino di guerra". Lo scrive Carlo Sibilia su Fb. "Acuire divisioni, giocare a spaccare, pensare alla politica senza tenere conto di questi numeri e di questa situazione significa aver perso un giro di giostra. Significa essere fuori dalla storia. Significa non aver capito le parole e le scelte del Presidente della Repubblica. Ovvero che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ad oggi il Covid-19 ha prodotto qualcosa come 2,72 milioni di casi, quasi 95.000 decessi solo in Italia. Dal punto di vista economico si contano 662mila posti di lavoro persi (fonte INPS) e 4,3 miliardi di euro cassa integrazione erogati. Stime di Banca Italia parlano di redditi calati del 8,8%. Il nostro rapporto debito pil in pandemia è passato da 130% al 160%. Circa 121 miliardi di incremento del debito sono risultati necessari per affrontare le conseguenze dell'emergenza. Sono numeri da bollettino di guerra". Lo scrive Carlosu Fb. "Acuire divisioni, giocare a spaccare, pensare alla politica senza tenere conto di questi numeri e di questa situazione significa aver perso un giro di giostra. Significa essere fuori dalla storia. Significa non aver capito le parole e le scelte del Presidente della Repubblica. Ovvero che il ...

TV7Benevento : Governo: Sibilia (M5S), 'vogliamo far ripartire Paese o sbraitare e spaccarci?'... - valerio_cuccuru : Questi sono i 5 scemi..Carlo sibilia dicono i rumors è in ballo per fare il sottosegretario del governo draghi.. - ptvtelenostra : GOVERNO: CONFERMATO FIORENTINO AL MIUR. LA CURIOSITÀ: SIBILIA (M5S) “SMACCHIA” I TWEET ANTI DRAGHI -… - andysanlazzaro : @ComVentotene @lucianocapone Se sibilia riesce ad ottenere un incarico anche in questo governo però mette a grave r… - Dangelogianluc1 : @lucianocapone @carlosibilia Sia chiaro piccolo miserabile omuncolo che non è stato Sibilia a volere questo governo… -