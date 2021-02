**Governo: duello partiti su sottosegretari, si punta a chiudere lunedì ma strada in salita** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La previsione di avere il 'sottogoverno' pronto entro il fine settimana, già a rischio nei giorni scorsi, sembra ormai sfumare di ora in ora. I partiti sono ancora alle prese con le grane interne. La deadline si sposta a lunedì, ma potrebbe slittare ulteriormente. "Siamo bloccati alla fase 1, quella di risoluzione dei problemi interni. E a meno di un'accelerazione imprevista, servirà ancora qualche giorno per passare alla fase 2, quella del confronto con Draghi", si spiega dalla maggioranza. Il premier, viene raccontato, ha lasciato ai partiti le indicazioni per la squadra del sottogoverno - alcune forze politiche starebbero stilando una rosa di nomi di papabili- ma comunque dirà la sua in merito alle proposte. E il vaglio, dicono fonti della maggioranza, sarebbe incardinato su due criteri: la continuità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La previsione di avere il 'sottogoverno' pronto entro il fine settimana, già a rischio nei giorni scorsi, sembra ormai sfumare di ora in ora. Isono ancora alle prese con le grane interne. La deadline si sposta a, ma potrebbe slittare ulteriormente. "Siamo bloccati alla fase 1, quella di risoluzione dei problemi interni. E a meno di un'accelerazione imprevista, servirà ancora qualche giorno per passare alla fase 2, quella del confronto con Draghi", si spiega dalla maggioranza. Il premier, viene raccontato, ha lasciato aile indicazioni per la squadra del sottogoverno - alcune forze politiche starebbero stilando una rosa di nomi di papabili- ma comunque dirà la sua in merito alle proposte. E il vaglio, dicono fonti della maggioranza, sarebbe incardinato su due criteri: la continuità e ...

