Fiorentina, Antognoni: «La classifica ci va stretta, essenziale vincere» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla in vista della gara contro lo Spezia. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai canali social del club toscano. Le sue parole verso lo Spezia. «Speriamo bene per domani sera. quella di domani non sarà una gara facile, lo Spezia è una squadra emergente che è riuscita a ribaltare i pronostici di inizio campionato. Per noi una vittoria sarebbe davvero importante, e dobbiamo ottenerla a tutti i costi perché la classifica ci va stretta».

