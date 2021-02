Europa League: Napoli battuto a Granada (2-0). Ora serve l’impresa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Napoli irriconoscibile in Europa League, a Granada: esce sconfitto per 2-0 e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La prossima settimana al Maradona ci vorrà un'impresa per ribaltare la situazione, ma per il Napoli visto questa sera in Spagna la gara di ritorno sembra una montagna da scalare, tale e tanta è la pochezza tecnica, tattica e soprattutto agonistica evidenziata dalla squadra di Gattuso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021)irriconoscibile in, a: esce sconfitto per 2-0 e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale di. La prossima settimana al Maradona ci vorrà un'impresa per ribaltare la situazione, ma per ilvisto questa sera in Spagna la gara di ritorno sembra una montagna da scalare, tale e tanta è la pochezza tecnica, tattica e soprattutto agonistica evidenziata dalla squadra di Gattuso L'articolo proviene da Firenze Post.

