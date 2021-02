Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, un’intervista a tutto campo, in diretta, al leader della Lega Matteo Salvini sugli argomenti politici ed economici centrali per l’azione di Governo: l’esecutivo Draghi riuscirà a garantire discontinuità rispetto all’operato del ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, un’intervista a tutto campo, in diretta, al leader della Lega Matteo Salvini sugli argomenti politici ed economici centrali per l’azione di Governo: l’esecutivo Draghi riuscirà a garantire discontinuità rispetto all’operato del ...

Rinaldi_euro : Dritto e Rovescio, il delirio di Gaetano Pedullà: 'Toninelli uno dei migliori ministri della storia', gli ride in f… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “Dritto e Rovescio” del 18 febbraio alle 21.25 su Rete 4: ospite Matteo Salvini) Segui su: La N… - CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 18 febbraio: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO” Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO” Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 18 febbraio: interviste, temi e ospiti Torna in prima serata su Rete 4 "Dritto e rovescio", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 18 febbraio 2021, ampio spazio verrà dedicato all'...

Djokovic, ancora lui: stoppa il volo di Karatsev ed è in finale E' un momento no per il russo che perde il controllo del rovescio, Nole affonda la lama nel burro e ... Con una risposta vincente di dritto, Nole si procura altre tre palle break per il 4 - 1 che ...

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini Mediaset Play Governo, equilibri politici e campagna vaccinale al centro di Dritto e Rovescio Stasera in tv , 18 gennaio , come tutti i giovedì appuntamento con Dritto e Rovescio , il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, ...

LIVE – Djokovic-Karatsev 6-3 6-4 6-2, semifinale Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale della sfida tra Novak Djokovic e Aslan Karatsev, valida per la semifinale degli Australian Open maschili 2021. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ...

Torna in prima serata su Rete 4 "", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 18 febbraio 2021, ampio spazio verrà dedicato all'...E' un momento no per il russo che perde il controllo del, Nole affonda la lama nel burro e ... Con una risposta vincente di, Nole si procura altre tre palle break per il 4 - 1 che ...Stasera in tv , 18 gennaio , come tutti i giovedì appuntamento con Dritto e Rovescio , il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Novak Djokovic e Aslan Karatsev, valida per la semifinale degli Australian Open maschili 2021. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ...