"Da me arrivò il Mattia di Codogno" Covid,così si aprì il vaso di Pandora (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono le ore 13.40 del 20 febbraio 2020. Al laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per l'attività diagnostica, è arrivato il campione di un paziente in fin di vita. Alle 17 viene rilevata la positività del campione al nuovo coronavirus. Alle 20.30 la conferma. Si tratta del campione di Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono le ore 13.40 del 20 febbraio 2020. Al laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per l'attività diagnostica, è arrivato il campione di un paziente in fin di vita. Alle 17 viene rilevata la positività del campione al nuovo coronavirus. Alle 20.30 la conferma. Si tratta del campione di Segui su affaritaliani.it

amperrino : 'Covid, da me arrivò il Mattia di Codogno'. Così si aprì il vaso di Pandora - - Mattia_Lz : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Presto parlamentari in arrivo nella Lega, non solo da M5s. Al senato il centrodestra oggi è maggioranza” htt… - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: In arrivo... domani ci vediamo a @Montecitorio per rispondere a Draghi. - latwittipe : @Skizzo1984 @mattia_mat @claudiomontar @CarloCalenda Glass e climbing ci arrivo.A? - mattia_e_basta : RT @RescueMed: Rilanciamo l’appello di @SeaWatchItaly - Messaggio Navtex emesso da #Malta: 20 persone in mare con tempesta in arrivo. Chi p… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivò Mattia Elafio, ora il cervo di Cervo ha un nome Il nome vincitore è stato proposto da Mattia Iannolo, allievo della classe 3° elementare, ed è stato selezionato dalla giuria competente per il legame con il nome scientifico del cervo, Cervus ...

Margherita Vicario: ascolta la nuova canzone 'Orango Tango', anticipo del disco 'Bingo' ph: ufficio stampa, credito Mattia Guolo

Il nome vincitore è stato proposto daIannolo, allievo della classe 3° elementare, ed è stato selezionato dalla giuria competente per il legame con il nome scientifico del cervo, Cervus ...ph: ufficio stampa, creditoGuolo