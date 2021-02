Covid, la Valle d’Aosta sta per toccare un record: prima regione in zona bianca (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Valle d’Aosta? Balzerà presto alle cronache. Potrà infatti diventare la prima regione italiana a entrare in zona bianca. I numeri del Covid sono buoni. Si tratta di una situazione inedita in un contesto in cui l’Italia sta rischiando di passare in gran parte da zona gialla ad arancione, a partire da domenica prossimo 21 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) La? Balzerà presto alle cronache. Potrà infatti diventare laitaliana a entrare in. I numeri delsono buoni. Si tratta di una situazione inedita in un contesto in cui l’Italia sta rischiando di passare in gran parte dagialla ad arancione, a partire da domenica prossimo 21 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

