Cosa ci aspetta dall’1 marzo: la data nera per milioni di italiani (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono circa 50 milioni le cartelle esattoriali in procinto di partire. Conte se ne è andato, è arrivato il “salvatore” Draghi, ma nulla cambia. È ormai in via di conclusione la scadenza della proroga di sospensione degli atti fiscali: dal primo marzo, quindi, riprenderà a pieno regime il lavoro dell’Agenzia delle entrate, con l’invio delle cartelle esattoriali. Ma proprio a causa dell’ingente numero, si prevedono arrivi più rallentati, con invii distribuiti nell’arco di almeno 2 anni. Tante le pratiche accumulate durante lo scorso anno: si parla 16 milioni per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate e 34 milioni per l’Agenzia della riscossione.



Come spiega Federico Garau su Il Giornale, “ad occuparsi della spinosa questione è la nuova squadra di tecnici costruita dal premier Mario Draghi, il cui compito sarà ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono circa 50le cartelle esattoriali in procinto di partire. Conte se ne è andato, è arrivato il “salvatore” Draghi, ma nulla cambia. È ormai in via di conclusione la scadenza della proroga di sospensione degli atti fiscali: dal primo, quindi, riprenderà a pieno regime il lavoro dell’Agenzia delle entrate, con l’invio delle cartelle esattoriali. Ma proprio a causa dell’ingente numero, si prevedono arrivi più rallentati, con invii distribuiti nell’arco di almeno 2 anni. Tante le pratiche accumulate durante lo scorso anno: si parla 16per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate e 34per l’Agenzia della riscossione.Come spiega Federico Garau su Il Giornale, “ad occuparsi della spinosa questione è la nuova squadra di tecnici costruita dal premier Mario Draghi, il cui compito sarà ...

ParliamoMa : RT @ziamseyes: Non te lo immagini neanche cosa ti aspetta qui fuori amore mio grande ??? #tzvip - monica22380590 : RT @ziamseyes: Non te lo immagini neanche cosa ti aspetta qui fuori amore mio grande ??? #tzvip - yoonstouch : @XlAOKOO sigh.. allora da un lato sono felice non sia uno spoiler del “passato”, voglio scoprirlo pian piano, però.… - Massimo10489625 : ???? FIDUCIA AL GOVERNO #DRAGHI ? C'è la data nera del Fisco. Cosa ci aspetta dall'1 marzo Sono 50 milioni le carte… - SacconiPaolo : @stanzaselvaggia Aspetta e vedrai, stai serena che se Draghi dice una cosa la fa -