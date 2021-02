Con Gattuso, Napoli è tornata al luogo confortante del disastro (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è una reale possibilità che a Gattuso possa riuscire l’impresa che si paventava un tempo parlando del suo predecessore in stato pensionistico avanzato – allignare a lungo alle pendici del Vesuvio, la costa più ospitale della terra che a nessuno nega approdo. La ragione sta nel luogo verso cui il Napoli si è progressivamente mosso e che ha pienamente raggiunto da diverso tempo, che è quello del disastro. Con mosse lucide, consequenziali, con un piano ragionato. Una squadra che pianifica una partita internazionale con Lobotka titolare, se non ha un piano, ha quantomeno una idea della realtà ben precisa. Ora, Napoli adora il disastro. Ne è ipnotizzata. Due infatti sono gli stati psicanalitici tra cui questa città pendola: quello dell’incompreso e quello del disastrato. Dopo gli anni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è una reale possibilità che apossa riuscire l’impresa che si paventava un tempo parlando del suo predecessore in stato pensionistico avanzato – allignare a lungo alle pendici del Vesuvio, la costa più ospitale della terra che a nessuno nega approdo. La ragione sta nelverso cui ilsi è progressivamente mosso e che ha pienamente raggiunto da diverso tempo, che è quello del. Con mosse lucide, consequenziali, con un piano ragionato. Una squadra che pianifica una partita internazionale con Lobotka titolare, se non ha un piano, ha quantomeno una idea della realtà ben precisa. Ora,adora il. Ne è ipnotizzata. Due infatti sono gli stati psicanalitici tra cui questa città pendola: quello dell’incompreso e quello del disastrato. Dopo gli anni ...

