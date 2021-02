Che Dio ci aiuti 6 torna stasera su Rai1: le anticipazioni dell'ottava puntata (Di giovedì 18 febbraio 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci: le anticipazioni dell'ottava puntata. stasera su Rai1, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento settimanale con Che Dio ci aiuti 6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Nelle anticipazioni dell'ottava puntata Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021)su, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci6, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci: lesu, alle 21:25, si rinnova l'appuntamento settimanale con Che Dio ci6, nuova stagionea serie comedy ambientata nel convento più stravagantea tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. NelleGinevra, appenata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo ...

