Cassano ‘boccia’ Cristiano Ronaldo | “Egoista | vive per il gol e non gli interessa degli altri Con Pirlo è in difficoltà…”

Non le manda a dire alla Juventus e soprattutto a Cristiano Ronaldo, Antonio Cassano che non risparmia una frecciata al numero 7 bianconero dopo la negativa prestazione contro il Porto in Champions League e la conseguente sconfitta per 2-1. "Guardate, io l'ho sempre detto. Partendo dal presupposto che Cristiano Ronaldo è un fenomeno e ha fatto un miliardo di gol, ma con l'idea di calcio di Andrea Pirlo avevo detto che poteva andare in difficoltà", ha esordito Cassano nel corso dell'appuntamento con Vieri, Ventola e Adani su Twitch TV. "Magari fa un gol a partita, ma fa ..."

