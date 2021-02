BNL e BNP Paribas Cardif rinnovano sostegno a PMI (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – BNL e BNP Paribas Cardif rinnovano il proprio sostegno a piccole e medie imprese azzerando la mensilità del premio di febbraio 2021 ai titolari di polizze “BNL Infortuni Business” e “BNL Key Manager”, che non sarà addebitato né recuperato successivamente, mentre le coperture assicurative rimarranno regolarmente operative garantendo la protezione di imprese, imprenditori e lavoratori. La decisione si inserisce in una serie di azioni tangibili promosse dalla Banca e dalla Compagnia di assicurazione dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Già nella prima fase della crisi, infatti, BNL e BNP Paribas Cardif erano intervenute a supporto dei clienti “small business” (liberi professionisti e piccole e medie aziende) ed “imprese” sospendendo temporaneamente l’addebito dei premi per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – BNL e BNPil proprioa piccole e medie imprese azzerando la mensilità del premio di febbraio 2021 ai titolari di polizze “BNL Infortuni Business” e “BNL Key Manager”, che non sarà addebitato né recuperato successivamente, mentre le coperture assicurative rimarranno regolarmente operative garantendo la protezione di imprese, imprenditori e lavoratori. La decisione si inserisce in una serie di azioni tangibili promosse dalla Banca e dalla Compagnia di assicurazione dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Già nella prima fase della crisi, infatti, BNL e BNPerano intervenute a supporto dei clienti “small business” (liberi professionisti e piccole e medie aziende) ed “imprese” sospendendo temporaneamente l’addebito dei premi per ...

