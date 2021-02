“Venite | ho ucciso il compagno di mia madre” | chiama la polizia e lancia l’allarme | ma è una scusa per farsi pulire la strada dalla neve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “subito con lo spazza, hoildi mia“. Bloccato in casache ostruiva ladi accesso alla sua abitazione, un cittadino ucraino si è autodenunciato per il falso omicidio deldella, sostenendo di averlo pugnalato al petto, e si è raccomandato con ladi venire ad arrestarlo con lo spazza, unico mezzo in grado di raggiungere la sua casa. È successo a Grybova Rudnya, in Ucraina, come riferisce il Guadian che dà la notizia. Quando laè arrivata, a bordo di un Suv, ha trovato la presunta vittima in buone condizioni. Il falso killer ha quindi confessato il suo piano spiegando che i servizi ...