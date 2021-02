Varianti: Crisanti: “Urge un contenimento con zone arancioni e rosse, o presto 40mila casi al giorno” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da un anno a questa parte nulla è stato di ‘dividere’ le opinioni dei vari esperti, quanto la variante inglese. O meglio, per la maggior parte dei virologi la miglior cosa da fare ora è di chiudere preventivamente, onde scongiurare il contagio, che in questo caso sembra molto più rapido e vilendo del virus originario. Ed oggi anche il professor Andrea Crisanti ha tenuto ad avvertire circa la pericolosità di questa variante: “Avanti con le zone gialle e potremmo arrivare a 40mila casi” di coronavirus al giorno “a metà marzo”. Crisanti: “Se mi aspetto un aumento dei contagiati? Sì, nelle prossime tre settimane” Quindi l’esperto ha spiegato: ”Perché si parla di lockdown in Italia? Credo sia dovuto ad ultima analisi Iss sulla variante inglese: su 100 casi, 18 sono stato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da un anno a questa parte nulla è stato di ‘dividere’ le opinioni dei vari esperti, quanto la variante inglese. O meglio, per la maggior parte dei virologi la miglior cosa da fare ora è di chiudere preventivamente, onde scongiurare il contagio, che in questo caso sembra molto più rapido e vilendo del virus originario. Ed oggi anche il professor Andreaha tenuto ad avvertire circa la pericolosità di questa variante: “Avanti con legialle e potremmo arrivare a” di coronavirus al“a metà marzo”.: “Se mi aspetto un aumento dei contagiati? Sì, nelle prossime tre settimane” Quindi l’esperto ha spiegato: ”Perché si parla di lockdown in Italia? Credo sia dovuto ad ultima analisi Iss sulla variante inglese: su 100, 18 sono stato ...

