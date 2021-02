Traffico Roma del 17-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi qualche problema sulla Cassia nella zona di Tomba di Nerone Dopo un incidente causa di code nelle due direzioni il L’incidente è avvenuto all’altezza di via di Grottarossa altro incidente con disagi al Aurelio in via Madonna del Riposo ripercussioni sulle strade limitrofe un terzo incidente segnalato dalla polizia locale provo a rallentamenti sulla tangenziale all’altezza del Bivio con laL’Aquila in direzione di San Giovanni per quanto riguarda il raccordo anulare ilindicato nel complesso scorrevole benché in aumento più intenso carreggiata esterna tra Ardeatina via Casilina dove sono possibili rallentamenti nella zona di San Giovanni da qualche giorno lo ricordiamo è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da ...