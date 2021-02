Scintille Tv, la Taverna porta Ruggieri in tribunale. Il caso in Giunta: la grillina chiede i danni, l’azzurro l’immunità (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra la senatrice romana Paola Taverna, esponente del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’assemblea di Palazzo Madama, e il deputato anche lui romano Andrea Ruggieri (nella foto), di Forza Italia, membro della Commissione di vigilanza, è finita a carte bollate. Le affermazioni fatte dall’onorevole azzurro durante la trasmissione Quarta Repubblica, il talk show condotto su Rete 4 da Nicola Porro, non sono piaciute alla onorevole pentastellata che, anziché presentare una denuncia per diffamazione, ha puntato direttamente a un risarcimento in sede civile, facendo causa e chiedendo i danni al collega. Una vicenda su cui, inviati dal tribunale di Roma gli atti alla Camera, dovrà ora pronunciarsi la Giunta per le autorizzazioni e si prevede un’altra grana per il Governo Draghi. Passati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra la senatrice romana Paola, esponente del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’assemblea di Palazzo Madama, e il deputato anche lui romano Andrea(nella foto), di Forza Italia, membro della Commissione di vigilanza, è finita a carte bollate. Le affermazioni fatte dall’onorevole azzurro durante la trasmissione Quarta Repubblica, il talk show condotto su Rete 4 da Nicola Porro, non sono piaciute alla onorevole pentastellata che, anziché presentare una denuncia per diffamazione, ha puntato direttamente a un risarcimento in sede civile, facendo causa endo ial collega. Una vicenda su cui, inviati daldi Roma gli atti alla Camera, dovrà ora pronunciarsi laper le autorizzazioni e si prevede un’altra grana per il Governo Draghi. Passati ...

clikservernet : Scintille Tv, la Taverna porta Ruggieri in tribunale. Il caso in Giunta: la grillina chiede i danni, l’azzurro l’im… - Noovyis : (Scintille Tv, la Taverna porta Ruggieri in tribunale. Il caso in Giunta: la grillina chiede i danni, l’azzurro l’i… -

Ultime Notizie dalla rete : Scintille Taverna Scintille Tv, la Taverna porta Ruggieri in tribunale. Il caso in Giunta: la grillina chiede i danni, l'azzurro l'immunità | LA NOTIZIA LA NOTIZIA M5s assicura: se stepchild resta ok a nuova legge unioni civili Scintille con Pd. Airola: problemi li avete voi, testo Cirinnà non deve cambiare. Ma timori sul voto segreto ci sono ...

Scintille con Pd. Airola: problemi li avete voi, testo Cirinnà non deve cambiare. Ma timori sul voto segreto ci sono ...