Sale ubriaco in aereo e si rifiuta di indossare la mascherina: arrestato all’arrivo in aeroporto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È salito a bordo dell’aereo già ubriaco per via della vodka e del whisky bevuti al duty-free. Poi, durante il volo Ryanair Cracovia-Manchester ha continuato a mettere e togliere la mascherina nonostante il personale di bordo lo abbia più volte invitato a usare il dispositivo di protezione e a stare seduto correttamente. La storia la racconta il Daily Mail ed è quella di Adrian Front, 30 anni, che una volta arrivato in aeroporto è stato trattenuto dalla polizia. Il 30enne ha detto “vai affanc***” a un membro del personale di bordo che cercava di convincerlo a indossare la mascherina davanti a tutti i passeggeri, compresi bambini. Stando alle prime ricostruzioni, Front stava tornando in Gran Bretagna dopo aver visitato, nella sua città natale, sua figlia. Sarebbe stata la tristezza a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È salito a bordo dell’giàper via della vodka e del whisky bevuti al duty-free. Poi, durante il volo Ryanair Cracovia-Manchester ha continuato a mettere e togliere lanonostante il personale di bordo lo abbia più volte invitato a usare il dispositivo di protezione e a stare seduto correttamente. La storia la racconta il Daily Mail ed è quella di Adrian Front, 30 anni, che una volta arrivato inè stato trattenuto dalla polizia. Il 30enne ha detto “vai affanc***” a un membro del personale di bordo che cercava di convincerlo aladavanti a tutti i passeggeri, compresi bambini. Stando alle prime ricostruzioni, Front stava tornando in Gran Bretagna dopo aver visitato, nella sua città natale, sua figlia. Sarebbe stata la tristezza a ...

