Roma, esplode l'inchiesta sulle mascherine: la Gdf sequestra beni di lusso e immobili per 70 milioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) l'inchiesta sulle mascherine di Roma, e la maxi commessa dalla Cina, entra nel vivo di sequestri e confische tra la capitale e Milano. Si indaga per traffico d'influenze, ricettazione e riciclaggio. Nell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, è indagato per traffico di influenze illecite, Mario Benotti, presidente del consorzio Optel e di Microproducts It. Insieme a lui, all'attenzione della Procura capitolina, sono finite anche altre persone, tra cui l'amministratore delegato della stessa Microproducts It, Daniela Rossana Guarnieri. Giusto la settimana scorsa, ricorda sul caso La Stampa, «la difesa di Benotti era andata al contrattacco. I legali del giornalista Rai in aspettativa avevano chiesto al gip di Roma un incidente probatorio per "acquisire le dichiarazioni del commissario ...

