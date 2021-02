Roma, donna muore per Covid e i gioielli che indossava “svaniscono nel nulla”, un altro caso al San Camillo: figlio pronto a denunciare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora un caso di una paziente deceduta e derubata, e anche questa volta è accaduto nell’Ospedale San Camillo di Roma. La vittima in questo caso è una donna. Leggi anche: Roma, ancora un caso di paziente deceduto e derubato in ospedale: i figli chiedono giustizia La denuncia del figlio Il figlio della donna, Mirko Marsella, ex consigliere del gruppo misto dell’XI municipio, si è recato con immenso dolore al padiglione Marchiafava dell’ospedale San Camillo, per recuperare gli oggetti della madre, deceduta a causa del Covid-19. Tuttavia, Mirko, si è reso conto, con enorme dispiacere che all’appello mancavano degli oggetti. “Capita di finire all’ospedale per un malore, di rimanerci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora undi una paziente deceduta e derubata, e anche questa volta è accaduto nell’Ospedale Sandi. La vittima in questoè una. Leggi anche:, ancora undi paziente deceduto e derubato in ospedale: i figli chiedono giustizia La denuncia delIldella, Mirko Marsella, ex consigliere del gruppo misto dell’XI municipio, si è recato con immenso dolore al padiglione Marchiafava dell’ospedale San, per recuperare gli oggetti della madre, deceduta a causa del-19. Tuttavia, Mirko, si è reso conto, con enorme dispiacere che all’appello mancavano degli oggetti. “Capita di finire all’ospedale per un malore, di rimanerci ...

