Regina Elisabetta è rimasta da sola: il Principe Filippo ricoverato in ospedale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Regina Elisabetta è rimasta da sola… Il Principe Filippo, al suo fianco dal novembre 1947, è stato ricoverato in ospedale. Al momento il comunicato ufficiale dice solo che non si è sentito bene. E che, consultato il medico della coppia reale, il Principe consorte è stato ricoverato al King Edward VII per motivi precauzionali. Il testo è questo qui sotto. Sono insieme da più di 73 anni… Il Principe Filippo di Edimburgo (100 anni il 10 giugno) è stato ricoverato in ospedale, a Londra: motivi precauzionali. Al Castello di Windsor, ad aspettarlo, è rimasta lei, The Queen. Foto Getty Principe Filippo ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lada… Il, al suo fianco dal novembre 1947, è statoin. Al momento il comunicato ufficiale dice solo che non si è sentito bene. E che, consultato il medico della coppia reale, ilconsorte è statoal King Edward VII per motivi precauzionali. Il testo è questo qui sotto. Sono insieme da più di 73 anni… Ildi Edimburgo (100 anni il 10 giugno) è statoin, a Londra: motivi precauzionali. Al Castello di Windsor, ad aspettarlo, èlei, The Queen. Foto Getty...

