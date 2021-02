Paola Ansuini | chi è la portavoce di Draghi nell’ufficio di Rocco Casalino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lei èed è la nuova responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi edel premier. Ha una carriera rinomata.è la persona alla quale Marioha delegato tutte le sue comunicazioni ufficiali, in quello che è il ruolo didel presidente del Consiglio. Si tratta dello stesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La scelta, non ancora ufficializzata da Palazzo Chigi, è ricaduta su(nella foto), oggi al vertice della Comunicazione di Banca d'Italia. Sarà lei, quindi, a colmare il vuoto ...Dopo la lunga stagione di Rocco Casalino come portavoce del premier , chi sarà il portavoce di ? La scelta del nuovo premier ed ex presidente della Bce è caduta su, nuova responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi. Un passaggio di consegne che - spiega Repubblica - porterà una rivoluzione totale nella comunicazione istituzionale da parte ...Lei è Paola Ansuini ed è la nuova responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi e portavoce del premier Draghi. Ha una carriera rinomata ...Dopo Mario Monti che scelse Elisabetta "Betty" Olivi, con Paola Ansuini torna quindi una donna nella sede del Governo. Una donna rigorosa e precisa: un po' Banca d'Italia e un po' Commissione Europea.