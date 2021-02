Osimhen | la smentita del Policlinico non firmata è fake news A che titolo smentisce?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La domanda sorge spontanea: a chel’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con un comunicato che non reca alcuna firma,la notizia data dal Napolista e cioè che la variante Covid B.1.525 è stata individuata dall’Istituto Pascale grazie al calciatore del Napoli Victor? Il Napolista ribadisce con forza la notizia. Si tratta di una notizia di pubblica rilevanza e che riguarda un personaggio pubblico. L’eventuale violazione della privacy non è affare che riguarda la Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il cui comunicato è da ritenersi gravemente diffamatorio nei confronti del Napolista che ovviamente si rivarrà nelle sedi competenti. Anche se, lo ribadiamo, è un comunicato senza alcuna firma. Chi se ne assume la paternità? Chi si assume l’onore della, deve anche ...

Covid Napoli, smentita ufficiale su Osimhen e la variante africana
Osimhen e la variante africana? Arriva la smentita della Federico II
Portella: 'Smentita su Osimhen, rispettiamo segreto professionale'

NAPOLI - " La possibilità di isolare la variante a Napoli è arrivata grazie al supporto dello staff del laboratorio di virologia e l'Istituto Pascale. Variante portata da? Laè già stata fatta in relazione ad un qualunque abbinamento, siamo tenuti a rispettare il segreto professionale oltre alle leggi sulla privacy" . Così Giuseppe Portella , ...Laè già stata fatta riguardo ae a qualunque abbinamento fatto con il Napoli. Ma noi siamo tenuti a rispettare il segreto professionale oltre che le leggi sulla privacy. Non ...Il comunicato del Policlinico è diffamatorio nei confronti del Napolista che ribadisce la scoperta del Pascale sulla variante e Osimhen ...Il Napoli non conferma ne' smentisce la notizia che sta circolando in citta' secondo cui Viktor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone e' stata trovata la variante del covid19 scoperta ieri ...