Non è vero che Boldrini ha richiesto a Draghi «un reddito di dignità» per i migranti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 16 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la deputata del Partito democratico Laura Boldrini e il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, insieme a questo testo: «Boldrini ha chiesto a Draghi un reddito di dignità di 500 euro al mese per i migranti. Questa signora è da TSO». La notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, in nessun comunicato ufficiale della deputata Boldrini e nemmeno sui profili social ufficiali (qui, qui e qui). Si tratta quindi di un notizia frutto di fantasia. Contattato da Facta, l’ufficio stampa dell’onorevole ha confermato che la notizia è falsa. Precisiamo inoltre che già nel 2016 era stata diffusa una notizia falsa in cui si sosteneva che ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 16 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la deputata del Partito democratico Laurae il presidente del Consiglio incaricato Mario, insieme a questo testo: «ha chiesto aundidi 500 euro al mese per i. Questa signora è da TSO». La notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, in nessun comunicato ufficiale della deputatae nemmeno sui profili social ufficiali (qui, qui e qui). Si tratta quindi di un notizia frutto di fantasia. Contattato da Facta, l’ufficio stampa dell’onorevole ha confermato che la notizia è falsa. Precisiamo inoltre che già nel 2016 era stata diffusa una notizia falsa in cui si sosteneva che ...

