Marc Marquez compie 28 anni, perché Valentino Rossi non lo sopporta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’8 volte campione del mondo Marc Maquez compie oggi 28 anni: la sua carriera e la rivalità con Valentino Rossi. L’approdo di Marc Marquez in Moto Gp è stato travolgente, il ragazzo spagnolo ha da subito dimostrato un talento fuori dal comune, portandosi a casa il titolo iridato al primo anno in classe regina e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’8 volte campione del mondoMaquezoggi 28: la sua carriera e la rivalità con. L’approdo diin Moto Gp è stato travolgente, il ragazzo spagnolo ha da subito dimostrato un talento fuori dal comune, portandosi a casa il titolo iridato al primo anno in classe regina e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gponedotcom : Marquez va in soccorso del suo vecchio sponsor, in crisi per il Covid: Marc ha lanciato un appello sui social per s… - motorsports_it : #MotoGP | Tanti auguri a Marc Marquez che oggi compie 28 anni! - sportli26181512 : MotoGP, Marc Marquez compie 28 anni: la carriera da fenomeno del pilota Honda. FOTO: Compleanno particolare per Mar… - pampam77019344 : RT @Rc95_inv: In MotoGP è dura sorpassare, perché la moto pesa molto e devi avere molta sicurezza quando sorpassi. Specialmente in frenata,… - Rc95_inv : In MotoGP è dura sorpassare, perché la moto pesa molto e devi avere molta sicurezza quando sorpassi. Specialmente i… -