M5S dice addio al capo politico, nasce il Comitato direttivo dei 5 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con 9.499 sì ( il 79.5 % delle risposte) il Movimento 5 stelle dice 'addio' alla figura del capo politico. D'ora in poi, la guida del Movimento sarà affidata a un Comitato direttivo a 5 della durata di tre anni. La risposta degli attivisti arriva, alla seconda votazione su Rousseau, dopo il lungo percorso degli Stati generali.Il quesito posto agli attivisti è così formulato: "Sei d'accordo alle seguenti modifiche dell'articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri?" I no alla trasformazione organizzativa sono stati 2.448 ( pari al 20.5%).

